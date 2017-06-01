嚴防豪大雨致災　南市消防提前部署整備

防範豪雨致災，南市消防人員已開始提前部署。（下營分隊提供）

防範豪雨致災，南市消防人員已開始提前部署。（鹽水分隊提供）

防範豪雨致災，南市消防人員已開始提前部署。（柳營分隊提供）

中央氣象局預估自明日起一連3天，受西南氣流及梅雨鋒面雙重效應，恐為台灣帶來豪大雨，台南市消防各單位已開始繃緊神經，啟動防災作業，消防局也請各分隊提前整備，並呼籲民眾近期不要前往河川、溪邊工作或是遊玩。

台南約有三分之一的地區屬低窪易淹水的區域，每當碰上豪雨時，就很容易積淹水，尤其梅雨季時，更常受滯留鋒面侵襲，讓部分地區變成水鄉澤國。因此，為避免豪大雨導致民眾受災，各消防分隊紛紛將救生器材超前整備，以防萬一。

消防局第二救災救護大隊下營消防分隊指出，轄區急水溪及麻豆大排屬較危險溪流，尤其麻豆大排橋梁及堤岸目前正施工整建，溪流水位變化無常，民眾應多加注意；下營仁里里、大埤里及西連里等地，因地勢低窪屬經常淹水災區，民眾要做好防範準備。

玉井消防分隊指出，山區易因雨水造成土石滑落及溪水暴漲，呼籲民眾近期切勿靠近危險水域，以免肇生憾事。玉井消防分隊也已提前整備各項水域救援裝備及器材，以備不時之需。

消防局第一救災救護大隊針對轄內低窪處、山區及嘉南大圳周邊進行防護，並提醒民眾今天下午起就會開始降雨，預估雨勢不小，第一大隊大隊長丁春能表示，關仔嶺山區易造成土石滑落，且急水溪、八掌溪河水易暴漲，呼籲民眾勿靠近，消防員將不定時前往低窪或危險區域進行巡邏。

(中時)