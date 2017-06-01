到內溝溪體驗「夜視人森」 黃嘴角鴞、布氏樹蛙等你來探索

會發出「呼呼」鳴叫聲的黃嘴角鴞。（北市大地處提供）

台北市內溝溪生態展示館推出全新夜間觀察課程「夜視人森」，將於6月17日邀請小學3年級以上的小朋友與家長，一起到內溝溪體驗有趣的夜間觀察活動，尋覓夜深人靜時，才出沒於森林中的小動物們。

內溝溪位於北市內湖近郊，是淺山類型的環境教育場所，今年跳脫以往的日間觀察課程，特別推出夜間觀察課程，要帶領大小朋友觀察到許多夜晚才會活動的生物，也窺視白天活動的生物不同的睡姿與行為，期待能讓大小朋友對自然生態有新的認識與感動。

大地處森林遊憩科表示，走入內溝溪親水步道、還有一旁的康樂山親山步道，駐足聆聽，夏夜的森林好不熱鬧，可以聽見樹梢上黃嘴角鴞「呼~呼~」的嘹亮嗓音，還有溪流邊蛙聲一片、蟲兒賣力振翅高歌，譜出了在地的夜間交響曲。

「夜視人森」主題活動將於6月17日（星期六）開課，時間為17時30分到20時30分。活動全程免費，預訂106年6月5日（星期一）中午12時開始接受網路報名，限額25名，額滿為止。

(中時電子報)