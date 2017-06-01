《時來運轉》運彩報報之 歐冠決賽：三冠王大比拼

歐冠決賽，將由「歐冠之王」皇家馬德里，與「悲情亞軍」尤文圖斯上演矛與盾之爭。圖為皇馬球星C羅。（美聯社資料照）

2016-17賽季的歐洲冠軍聯賽決賽，即將在本週末深夜（6/4 02:45）於威爾斯卡地夫千禧球場盛大舉行，作為歐洲足球賽季的壓軸最終章，勢必吸引全球無數足球迷的熱情關注。

今年的決賽，將由「歐冠之王」皇家馬德里，與「悲情亞軍」尤文圖斯上演矛與盾之爭。皇馬11座冠軍傲視全歐洲，距離他們最近的AC米蘭也只有7座，稱皇馬為「歐冠之王」當之無愧。尤文圖斯雖然是義甲冠軍最多的豪門，但在歐冠賽場卻僅有兩座冠軍，不僅遠遠不及AC米蘭，也輸給3次奪冠的國際米蘭。此外，尤文6次敗走決賽，是史上收獲亞軍次數最多的悲情隊伍。

皇馬近3年2度稱霸歐冠，2次在決賽戰勝的對手都是同城宿敵馬德里競技。而且皇馬近5次打進決賽全部奪冠，輝煌的戰績總會給對手增添幾分壓力。尤文圖斯繼2014-15賽季後，3年內第2度闖進決賽，但上次在決賽敗給巴塞隆納，已經是連續第4次在決賽鎩羽，尤文上次稱霸歐冠，已經要回溯到1995-96賽季。

如果歷史是一面鏡子，你會看好皇馬奪冠還是尤文封王？

翻開兩隊在歐洲賽場的交手紀錄，總計多達18場對壘全部在歐冠，僅次於皇馬對拜仁的24場交鋒。這18場對戰雙方各拿下8勝，踢平2場，唯一一次在決賽遭遇是1997-98賽季，兩隊相逢在阿姆斯特丹，皇馬憑著米賈托維奇的進球，1：0氣走尤文，拿下第7座冠軍盃。有趣的是，去年執教皇馬即贏得歐冠的法國球王席丹，當年正效力於尤文圖斯。

在歐冠於1992-93賽季改制後，從來沒有球隊能夠衛冕成功，從1996-97賽季後，更是鮮少奪冠球隊在隔年還能打進決賽，2007-08賽季奪冠的曼聯是例外，但隔年決賽不敵巴塞隆納，衛冕失敗。

當然，歷史可供參考，但並非絕對，也不一定會重演。

尤文圖斯以防守見長，門神布馮更是寶刀未老，本季由他把守大門的各項賽事42場比賽只丟28球，反觀皇馬的主力門將納瓦斯，他先發40場比賽就被攻進49球之多。不過皇馬以進攻聞名，西甲38輪攻進106球，各項賽事59場繳出169球的成績，C羅納度的40球、莫拉塔的20球和本澤馬的19球，是皇馬最主要的進攻武器。尤文在義甲38輪僅有77球進帳，各項賽事55場進110球，與皇馬有很大落差。不過尤文同樣有犀利的進攻鐵三角，伊瓜因32球、迪巴拉19球、曼祖基奇10球，以3：0大勝巴塞隆納一仗，就展現出3人在場上合作的威力。

尤文今年是義甲和義大利盃的雙料冠軍，皇馬則稱霸西甲和俱樂部世界盃，兩隊都渴望成為三冠王，一場矛與盾的對決勝負難料，參考近9年歐冠決賽的紀錄，以2.5球計3大6小，而且皇馬兩次參與決賽都和對手踢成1：1，小分合乎對決賽的預期。

(中時電子報)