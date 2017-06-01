吃醋男不滿賴被封鎖 稱會點穴判恐嚇罪
在按摩養生館工作的黃姓男子，因前女友、蘇姓同事要封鎖他的Line，且懷疑蘇女和其他男同事有曖昧關係，竟醋勁大發，多次用手機簡訊和「賴」傳送恐嚇訊息給蘇女，聲稱他有有殺人於無形的必殺絕技，可對蘇女兒子點穴；若點穴不幫忙解開，蘇女兒子就會終身癱瘓，還說蘇女母子若被他堵到，「不是你死就是我亡」。案經台北地院合議庭審結，依恐嚇罪判黃男5月徒刑，可易科罰金確定。
59歲的黃男和蘇女，因在同一家按摩養生館工作，因此成為男女朋友，但2人去年1月中旬分手後，黃不滿蘇女在通訊軟體Line上將他封鎖，就在同年8月27日起至10月9日，先後用賴和手機簡訊，傳送訊息給蘇女，指他有可殺人於無形的秘技，還說「不要動不動就要封鎖，妳硬是要封鎖我，是妳種下了之前的惡因，才會有今天的惡果，每個月花幾萬元請兄弟到妳店裏侍候妳們兩個我還花得起……」、「我如點穴在妳兒子身上，不幫他解開，不需經年，即會終身癱軟，報警也沒用，驗不到傷的，搞火了，就不再解開了。」
蘇女不堪黃傳送這些恐嚇訊息，憤而提告。一審北院法官認為，黃男不思理性解決他與告訴人蘇女間的紛爭，竟在短時間密集傳送恐嚇訊息，所為顯有不當，依恐嚇罪判黃5月徒刑，可易科罰金15萬。黃不服上訴北院二審合議庭被駁回，全案確定。
(中時)
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