中山工商建教廠商PK戰，建教生展手藝

中山工商建教生展現各自實習成果。（中山工商提供）

中山工商擁有2858名建教生，是全國輪調式建教班規模最大的學校，校方1日舉行成果發表會，邀建教廠商展示最新科技產品，還有餐飲科建教生演出華麗「上菜秀」，高雄在地知名餐廳漢來美食、鄧師傅、義郎壽司也由師傅帶領建教生展現手藝，一較高下。

中山工商商業經營科、餐飲管理科、機電科、汽車科、資訊科等與65家知名企業合開建教班，校長林昭億表示，由於今年景氣回升，建教班招生數可能再創新高。

今天上午，校方舉辦建教班宣傳記者會，結合鼎泰豐、漢來美食、義郎壽司、鄧師傅、全家、統一超商、新東陽、三井、曼都、億光電子等建教生，穿著各家公司制服登場。

建教廠商各自展現招牌產品，漢來美食端出海鮮義大利麵、松葉蟹；義郎壽司現做鮮蝦手卷、海鮮壽司卷；鄧師傅則以拿手的豬蹄膀「應戰」；另有鼎泰豐的小籠包、三井時蔬天婦羅、新東陽肉鬆、全家夯蕃薯、統一超商大亨堡、億光電子LED產品、美容科3D列印髮捲及美髮造型人頭，展現建教生的學習成果。

餐飲科一年級學生林泓璋，現在在義郎壽司實習，他國中時不愛讀書，每天上課就是睡覺，由於喜歡日本料理，畢業後即選擇就讀中山工商建教班，進入義郎壽司工作，從基礎工作學起，如今已會捲壽司，感覺很有成就感，他鼓勵學弟妹可考慮就讀建教班，從中尋得人生方向。

(中時)