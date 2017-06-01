嬰兒專用溼巾新制 今起要標示全成分

為保護嬰兒肌膚，即日起，嬰兒專用濕巾將比照化粧品管理。衛福部食藥署表示，未來標榜「嬰兒」濕巾的外包裝，須標示全成分，且要符合化粧品製造工廠的設廠標準才准生產。醫師指，部分濕巾含防腐劑、螢光劑等化學成份，易對嬰兒皮膚出現刺激、過敏反應，標示全成分有助家長挑選。

食藥署醫療器材及化粧品組科長洪國登說，該項新制今天正式上路，主要是考量嬰兒皮膚厚度較薄、角質層和皮脂層也較脆弱，加上汗腺未發育完全，故決定把過去依一般商品管理的嬰兒專用濕巾，提高管理強度至化粧品等級。

根據食藥署新制，未來只要有標榜「嬰兒」的濕巾，便要比照化粧品管理規範，包括外包裝需全成分標示，禁用、限用的成分要比照化粧品，且製造場必須符合化粧品設廠標準。洪國登說，新規定將以製造日期為準，無論是國外輸入或本地製造，都將以「製造日期」為準，也就是今天出廠的產品，就必須符合新規定，而目前庫存、架上的產品，仍可販售。

開業皮膚科醫師趙昭明說，以坊間餐廳常見的濕巾為例，因為外觀需求，常會添加會變白的可遷移性螢光劑，且因濕巾含大水分，也會添加防腐劑來避免發霉，也會添加香精來增添香氣，但若依現行規定，並不會將這些成分全部標示出來。他補充，家長若沒注意，便將這些含化學性物質的濕巾，擦拭嬰兒的私處、臉、口鼻等黏膜處，產生異位性皮膚炎、搔癢、紅腫等刺激過敏反應。

洪國登說，若標示違規，可依違反《化粧品衛生管理條例》，開罰最高10萬元罰鍰，並將產品沒入銷毀；若無化粧品工廠登記、卻仍擅自製造嬰兒專用溼巾者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金。他表示，自去年4月公告此訊息後，政府便和各相關業者持續溝通、讓業者能加以因應，應不會出現產品斷層的現象。

(中時)