20萬蜜蜂大軍 黃金花海去作工
與日月潭僅一丘之隔、距離向山遊客中心不到2公里的魚池鄉頭社盆地，絲瓜產量占全國之半，質佳受肯定！但因近年昆蟲銳減影響授粉，鄉公所為協助農友解此困擾，1日提供放養20只蜂箱，期透過蜜蜂大軍傳播授粉，提升結果率及良好果型。
事實上，魚池鄉公所這項「小蜜蜂嗡嗡嗡、黃金花海去作工」的舉措，今年已進入第4年，透過魚池鄉農會產銷班、鄉民代表會及地區社團轉介協助，3年多來收到不錯的效果。
蜂箱的安置與放養由鄉長陳錦倫、魚池鄉農會理事長劉啟行，以及在地知名社團「幸福魚池全人關懷協會」理事長王秋淑共同主持，蜂農與瓜農審慎擇定蜂箱擺設地點，定位後不到10分鐘，工蜂確認並適應新環境，隨即加入採蜜、授粉行列。
陳錦倫、劉啟行表示，假若地球沒有蜜蜂，人們將因作物危機，轉而遭受生存危機！頭社絲瓜栽培面積從10多年前的20餘公頃倍增為近年的40多公頃，總產量並未明顯增多；究其因，除連作效應或天災造成，授粉不完全也是單位面積產量銳減主因。
王秋淑表示，今年加碼補充蜂箱、增加20多萬隻蜜蜂大軍，將有助於瓜果作物授粉與產量提升，而養蜂本身也是產業一環，花幫蜂、蜂幫果，蜂業與農業互惠共榮、永續經營。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。