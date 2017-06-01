20萬蜜蜂大軍 黃金花海去作工

魚池鄉公所、鄉代會及鄉農會在頭社盆地擺置蜂箱，期透過蜜蜂大軍幫絲瓜授粉，以提高產量並營造生態友善環境。（沈揮勝攝）

新到位的蜜蜂很快地認識、適應新環境，投入授粉工作。（沈揮勝攝）

頭社村長黃順昱(右)詳細解說授粉不完全的瓜果，常造成畸形並影響品質和賣相。（沈揮勝攝）

補助及輔導單位在魚池鄉農會頭社分部啟動蜂箱安置儀式。（沈揮勝攝）

與日月潭僅一丘之隔、距離向山遊客中心不到2公里的魚池鄉頭社盆地，絲瓜產量占全國之半，質佳受肯定！但因近年昆蟲銳減影響授粉，鄉公所為協助農友解此困擾，1日提供放養20只蜂箱，期透過蜜蜂大軍傳播授粉，提升結果率及良好果型。

事實上，魚池鄉公所這項「小蜜蜂嗡嗡嗡、黃金花海去作工」的舉措，今年已進入第4年，透過魚池鄉農會產銷班、鄉民代表會及地區社團轉介協助，3年多來收到不錯的效果。

蜂箱的安置與放養由鄉長陳錦倫、魚池鄉農會理事長劉啟行，以及在地知名社團「幸福魚池全人關懷協會」理事長王秋淑共同主持，蜂農與瓜農審慎擇定蜂箱擺設地點，定位後不到10分鐘，工蜂確認並適應新環境，隨即加入採蜜、授粉行列。

陳錦倫、劉啟行表示，假若地球沒有蜜蜂，人們將因作物危機，轉而遭受生存危機！頭社絲瓜栽培面積從10多年前的20餘公頃倍增為近年的40多公頃，總產量並未明顯增多；究其因，除連作效應或天災造成，授粉不完全也是單位面積產量銳減主因。

王秋淑表示，今年加碼補充蜂箱、增加20多萬隻蜜蜂大軍，將有助於瓜果作物授粉與產量提升，而養蜂本身也是產業一環，花幫蜂、蜂幫果，蜂業與農業互惠共榮、永續經營。

(中時)