友誼火太烈！菲軍空襲IS 炸死11自己人
菲律賓軍方空襲在南部挾持人質，以作為人肉盾牌的伊斯蘭激進分子，但不料卻炸死了11名自己人。菲國當局周四並坦承，數以百計槍手可能已突破封鎖，逃逃之夭夭。
據法新社報導，自從上周槍手打著伊斯蘭國（IS）的旗幟，在菲律賓的穆斯林城市馬拉維（Marawi）橫行以來，加上這些被自家人打死的士兵，已有171人喪生。
就在菲國南部發生暴亂不久，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）隨即宣布民答那峨（Mindanao）戒嚴，以鎮壓企圖在菲律賓這天主教國家設立IS據點的激進分子。
不過，就在菲律賓政府宣稱已「徹底控制」馬拉維之際，周四卻被國防部官員打了一巴掌。他們說，由於轟炸行動受誤導，因此導致11名菲軍喪生。
「真的很痛苦，打中自家部隊令人非常悲痛，」菲律賓防長羅倫扎納（Delfin Lorenzana）說，「這雖然令人難過，但在戰爭的迷霧中，有時總會發生。」
最初他說有10名菲軍喪生，但後來菲律賓軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）證實，有11人死亡。
此外，羅倫扎納也警告，儘管四處都是檢查站，但許多激進分子可能已向外逃竄。他說，根據線報，他們將逃往馬拉維附近的一些城鎮。
(中時電子報)
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