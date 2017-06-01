不再當獨眼龍！矯正眼鏡治弱視
治療弱視不再一定得當「獨眼龍」！台中市4歲女童「小萱」因患有嚴重弱視，接受傳統「遮眼」治療卻效果不佳，還被同學嘲笑是「獨眼龍」，讓她自信心大失，後來改以配戴弱視矯正眼鏡，視力終於逐漸恢復正常，也擺脫同儕排擠。
亞洲大學附屬醫院眼科部部長梁中玲、小兒眼科主任彭美玲表示，「小萱」的家長1年前發現孩子看電視總是歪著頭、看書時要將書本拿得很近，且走路時常撞到桌椅，就醫檢查才知是嚴重弱視惹的禍。
梁中玲說，傳統治療弱視的方式為「懶惰眼訓練法」，透過遮住單眼、強迫使用較弱的眼睛，以刺激視神經發育，直到雙眼視力相等，但因治療期間外觀上的差異，容易讓孩子受同儕嘲笑，連帶使他們對此治療感到排斥，且若無定時更換遮眼側也會影響效果。
梁中玲強調，「懶惰眼訓練」最為人詬病處在於遮住單邊眼睛會影響雙眼立體感的發育，連帶導致這類孩子長大後在騎車時無法立即判斷快速來車的遠近，因此建議配戴猶如太陽眼鏡的特殊眼鏡，藉由眼鏡內的微型晶片控制電子快門、調整遮蔽頻率，不但能訓練小朋友的弱視眼，也不影響立體感發育。
醫師強調，9足歲前是矯正弱視與立體感成形的關鍵期，把握治療黃金期，成功治癒的機率也高，建議孩子3足歲後應儘速檢查眼睛，才能盡早治療。
(中時)
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