蔡尉成的孫悟空作品 威尼斯雙年展露頭角

雕塑家蔡尉成（左），首次獲邀參加威尼斯雙年展。（大雋藝術提供）

蔡尉成在威尼斯展出的作品《深吻》，常吸引許多參觀者合照。（大雋藝術提供）

蔡尉成以系列以孫悟空為主題的作品，受到國際矚目。（馬瑞君攝）

蔡尉成的作品，乍看十分逗趣、詼諧。（馬瑞君攝）

台中在地雕塑家蔡尉成，以一系列以孫悟空為主題的創作在國際受矚目，首次獲邀參加世界三大展覽之一、2017威尼斯雙年展。蔡尉成表示，此次展覽主題「西遊‧嘻遊」，在輕快、詼諧中加入東方哲理，希望外國觀賞者在作品背後，再去細細探究其中的東方文學智慧。

看到蔡尉成的作品，不管當下心情如何，總會發出會心一笑，像是此次他到威尼斯雙年展參展作品之一的《改天》，孫悟空的頭頂一團烏雲罩頂、表情卻是五味雜陳、十分逗趣；蔡尉成說，快樂、天真、不鬱悶，常是國外收藏家看到他作品的第一印象。

但細究作品內涵，蔡尉成表示，在《改天》中，他想闡述的是人生境遇的陰晴多變，孫悟空造型上也像是小時候穿著達新牌黃色雨衣的小孩，手中揣著一朵像是夢想的雲，是想改變天運的夢想，也像是常常朋友約碰面時的對話：「改天吧！」他說，外國人未必瞭解華人的西遊記故事，但也是他所希望的，跳脫不同文化背景來純粹欣賞他的作品。

大雋藝術執行總監蔡伊豐說，去年間，蔡尉成的作品在新加坡、東京展覽時受到矚目，之後就獲全球藝術事務基金會(GAA)邀請他參加2017威尼斯雙年展，首次參與世界三大展覽之一，蔡尉成以創作的「72系列」的《改天》、《深吻》、《鐵金剛》在威尼斯曝光，讓西遊記裡的孫悟空再次西行，這一次不是為了取經，而是在西方反餽東方的哲理。

蔡尉成說，藝術的欣賞是主觀的，他當然不可能一開始就直接去向外國參觀者敘述作品意涵，而是先透過他們的觀察、體會後，再解說其中的語彙，而能夠得到他們直接的反餽。

蔡尉成表示，此次在威尼斯受到很多文化衝擊，雖然台灣藝術家現在國際舞台上曝光的機會仍有限，但他會努力走出去，讓自己的作品被看見。

(中時)