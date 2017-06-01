豪雨將至 一張圖看懂這5天雨怎麼下
西南氣流已經開始影響台灣天氣，滯留鋒面也將報到，預計將為台灣帶來一波可觀的降雨，不過這幾天的雨到底會怎麼下呢？中央氣象局貼心地做了一張圖，讓民眾一眼就看懂這5天的雨勢分布。
根據氣象局的預測，1日的雨勢主要集中在中南部山區與北海岸，預估將有200毫米以上雨量，2日雨勢將會更明顯，中南部山區雨量可能超過350毫米，3日北部的雨勢將稍稍趨緩，但是中南部、東部地區仍有豪大雨。
4日雨勢主要將集中在中部山區與屏東地區，而5日的降雨區域則預估會在桃竹苗一帶，雨量預估將超過150毫米。
氣象局表示，預估2、3日是降雨最明顯的時候，4日西南氣流遠離，但台灣仍受滯留鋒面影響，預估到6日後天氣才會逐漸恢復穩定。
(中時電子報)
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