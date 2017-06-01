總統府官邸憲兵 今全面換裝

負責總統府和官邸維安勤務的211營和332營憲兵勤務服1日全面換裝，改穿深色合身勤務服。（黃世麒攝）

負責總統府和官邸維安勤務的211營和332營憲兵勤務服1日全面換裝，以往穿著寬大馬來衫的官兵改穿深色合身勤務服，衣服前後繡有「MP」、「憲兵」兩字，達到執勤時儀態端正及兼顧勤務所需。

(中時)