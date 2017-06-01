韓調查隱瞞薩德入境 外交安全體系面臨大整肅
韓國防部已遭認定刻意隱瞞薩德發射車入境，總統府青瓦臺已就此展開調查，目目前調查範圍可能會擴至前屆政府的整個外交安全班底，以及已卸任的代總統黃教安。
韓聯社報導說，韓國總統文在寅下令徹查軍方隱瞞薩德載具入境一事，在一天後便已初步認定國防部涉嫌隱瞞不報，並對國防部長韓民求和與前國安室室長金寬鎮進行調查。而鋻於金寬鎮已於21日卸任，因而被認定不直接牽涉26日的瞞報問題，韓總統府決定擴大調查範圍，深度和廣度可能遠超外界預料。
報導說，韓國總統文在寅曾多次指摘部署薩德的決策過程缺乏程序正當性，調查矛頭可能擴至前任朴槿惠政府的整個外交安全班底，現任總統府安保室長鄭義溶早在瞞報事發前的22日就在國會表態稱，將成立專案組通盤調查薩德入韓原委。包括外長尹炳世在內的國安委全體常委都可能在調查之列，而駐韓美軍火線部署薩德時擔任代總統的黃教安也有可能受查。
不過韓國在野黨批評總統府調查薩德是自毀長城，贊成薩德入韓的輿論不在少數，美國和中國也對此反應敏感，因此青瓦臺的調查可能低調進行。今天青瓦臺對追究責任問題的態度就變得極為慎重，前日受查的國防部長韓民求也將如期出訪。據總統幕僚透露，文在寅最近指出，真相調查的宗旨不在於處罰處分，要求致力於查明薩德入韓原委，滿足國民知情權。
(中時電子報)
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