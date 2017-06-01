韓調查隱瞞薩德入境 外交安全體系面臨大整肅

為數極多的韓國民眾反對在韓部署薩德反導彈系統，新任總統文在寅必須對此一民意有所回應。圖為韓國民眾抗議薩德入境的示威活動。（圖／美聯社）

韓國前總統朴槿惠(左)因貪污與濫權案辭職受審，她在任時所任命的外交與國防體系官員則因瞞報薩德入境案而面臨整肅風暴。（圖／美聯社）

韓國防部已遭認定刻意隱瞞薩德發射車入境，總統府青瓦臺已就此展開調查，目目前調查範圍可能會擴至前屆政府的整個外交安全班底，以及已卸任的代總統黃教安。

韓聯社報導說，韓國總統文在寅下令徹查軍方隱瞞薩德載具入境一事，在一天後便已初步認定國防部涉嫌隱瞞不報，並對國防部長韓民求和與前國安室室長金寬鎮進行調查。而鋻於金寬鎮已於21日卸任，因而被認定不直接牽涉26日的瞞報問題，韓總統府決定擴大調查範圍，深度和廣度可能遠超外界預料。

報導說，韓國總統文在寅曾多次指摘部署薩德的決策過程缺乏程序正當性，調查矛頭可能擴至前任朴槿惠政府的整個外交安全班底，現任總統府安保室長鄭義溶早在瞞報事發前的22日就在國會表態稱，將成立專案組通盤調查薩德入韓原委。包括外長尹炳世在內的國安委全體常委都可能在調查之列，而駐韓美軍火線部署薩德時擔任代總統的黃教安也有可能受查。

不過韓國在野黨批評總統府調查薩德是自毀長城，贊成薩德入韓的輿論不在少數，美國和中國也對此反應敏感，因此青瓦臺的調查可能低調進行。今天青瓦臺對追究責任問題的態度就變得極為慎重，前日受查的國防部長韓民求也將如期出訪。據總統幕僚透露，文在寅最近指出，真相調查的宗旨不在於處罰處分，要求致力於查明薩德入韓原委，滿足國民知情權。

(中時電子報)