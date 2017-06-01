「七逃郎」是真的 俄水族館的紅章魚試圖逃跑
皮克斯動畫電影「多莉去哪兒」當中，最令人印象深刻的就是不安於室，總想要逃出海洋公園的紅章魚「七逃郎」。在俄國水族館就發生同樣的事，一隻紅章魚從水箱的縫隙中逃出，並且試圖繼續爬行逃走。
每日郵報(Daily Mail)報導，出逃的紅章魚是俄國海參崴水族館所擁有，這隻紅章魚體型頗大，達到26磅重(11.7公斤)，它是在夜間四下無人時，弄鬆水族箱的蓋子，憑藉柔軟的身體從細小的縫隙逃走，出逃的過程被監視設備給拍了下來。
中心的工作人員不久之後發現這段畫面，因為循線追蹤紅章魚的下落，把牠放回原來的展區。工作人員說，紅章魚並沒有因此受傷，而且發現它時，身上仍然溼潤，可以繼續呼吸一段時間。
影片公布之後，許多網友對這隻紅章魚表達許多關切與同情，有人說：「海洋中心可能需要檢討，他們應該要好好照顧它。」另外還有朋友認為：「或許它真的想回到海洋。」
科學人雜誌曾介紹過章魚的智力，科學家發現，章魚的神經系細相當複雜而且靈敏，所以牠們確實有記性，而且似乎有智力。章魚在迷宮測驗當中，經常能快速找出迷宮動線，並且面對通關過的迷宮，它們的反應速度更快，這證明至少在短期之內，它們是有記性的。
加拿大萊斯布里奇大學(University of Lethbridge)的珍妮佛．門薩(Jennifer Mather)說：「章魚有自己的個性，它1們是聰明的動物，面對開罐這種難題，它們可以利用岩石來做為工具。」
(中時電子報)
文章來源：You've got to be squidding me! Octopus makes dash for freedom after escaping from its tank at an aquarium
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