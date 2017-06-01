中低收入申裝自來水 外管費政府全額出

弱勢民眾補助加碼！水利署今發布修正《自來水用戶設備外線補助辦法》，凡中低收入用戶申裝自來水，設備外線將加碼採全額補助，每戶預計能補助1.5萬元。另外，在自來水普及率低於70%的偏遠村里，住戶也可享有用戶設備外線補助，長度在20公尺以內可獲全額補助，超過20公尺則補助2/3。水利署估計整體補助經費要花2,000萬元，4000戶用戶受惠。

過去為協助弱勢民眾及偏遠地區民眾申請裝設自來水，水利署2014年起就已補助中低收入戶的用戶設備外線2/3費用，2年來有6000多戶民眾受惠，這次是加碼到全額補助。

此次修法搭配前瞻基礎建設計畫， 預估未來8年期間，透過自來水延管及簡易自來水改善，可以讓9萬戶民眾擁有自來水的服務，讓台灣地區的自來水普及率提升到95%。水利署賴建信署長指出，新修正的自來水用戶設備外線補助辦法採簡政便民，簡化申請程序，民眾僅需繳交扣除補助額度後之經費即可完成接水。

(中時)