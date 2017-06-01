來去金門念大學 銘傳大學祭免學雜費

為鼓勵學生拓展視野，跨海金門獲得最大學習成效，106學年度銘傳大學金門分部推出「免學雜費多元學習」專案計畫，凡錄取銘傳台北和桃園校區各學系新生，可優先選擇大一到金門分部就讀，大二即返原學系所在地區就讀，大一在金門就讀期間，提供上下學期學雜費全額獎學金優惠。

銘傳大學金門分部主任樊中原表示，為為使台灣學生可以享受到優質的教育環境，與陸生、僑生共同學習。全校一年級新生皆可申請到金門分部就讀一年，即使非傳播學院或觀光學院學生，也刻利用這一年修習大學共同必修和通識課程，並累積跨領域課程學分，二年級時再返回本校台灣母系就讀，或轉入傳播學院、觀光學院續留金門就讀二年級，三、四年級返回台灣就讀。

本專案採取「1年金門、3年台灣」的1+3兩地教學模式，提供一年級學雜費全額獎學金，以鼓勵台灣學生赴金門分部就讀，保證住宿金門分部會館式學生宿舍(四人房，備網路、獨立衛浴、電視、冰箱，住宿費每學期新台幣11,000元)，入學金門分部學生優先提供愛校服務獎學金申請機會(新台幣25,000元)。

銘傳大學金門分部至今成立5週年，位處兩岸交流重要樞紐，鄰近金門文化館及大片水域，風景優美，設備新穎完善。由台生、陸生、僑外生所組成的多元文化融合校園，培育優質專業、卓越與國際化人才，可拓展兩岸及國際人脈優勢。本專案只限額15名，提早報名優先錄取，詢問熱線：(082)355233分機7510，金門分部校園環境可參閱分部網頁。

銘傳大學廣電系應屆畢業生許喭清、鄧毅駿、王翔吾都是大一大二就讀金門分部，在金門累積很多創作能量，大三、大四回到台北就讀，得獎無數。

許喭清除獲牛爾化妝品廣告影片競賽冠軍；正聲廣播公司「104年度校園新聲獎」「創意影音類」特優；27屆銘傳文藝獎校園文化攝影及微電影雙冠王。

彰顯許喭清動靜影像皆獲肯定，他在文藝獎攝影作品中以北銘的小木屋空花為景，拍下陽光灑落和綠意盎然瞬間。

而馬來西亞國際生鄧毅駿，除接連獲國際攝影競賽大獎外，也是銘傳人聲樂團成員，在聲音專長課程中，錄製一張「我們的小故事」CD合輯。另外，王翔吾又是一亮點案例，以RAPE和空拍手法取得28屆銘傳文藝獎首獎，在瓊瑤文化基金主辦的兩岸大學生文化交流中，以「蛹躍」為題，藉由一位在上海工作的業務員重新尋回夢想的故事，表現出上海的深層魅力，作品深受好評，以壓倒性票數獲得最佳導演獎。

(中時)