鋒面滯留 農糧署教大家怎麼防農災
針對中央氣象局預報2日至3日，台灣各地有發生豪雨機率，位在中興新村的農委會農糧署今天上午表示，台灣地區受滯留鋒面及西南氣流影響，未來2天雨勢劇烈，提醒農友確實做好農作物災害防範措施，讓受害損失降至最低。
農糧署指出，國內1期作水稻從高屏地區往北將陸續進入收穫期，農友應多注意氣象資訊，已成熟之稻田及早利用放晴時收割，若未達到收穫期，請在豪雨過後盡快排乾田間積水並加強病蟲害防治。
葡萄、芒果、荔枝等果品陸續進入採收階段，建議農友加強清園並注意各種病蟲害的密度，避免錯過防治時機；若有施藥應注意安全採收期規定。另柑桔類作物應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂。
正值收穫期之蔬菜應及早採收，並請農民團體協助購貯入庫冷藏，備於災後釋出調節市場需求；生育期中之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用塑膠網、不織布等覆著資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。
採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修，並預備種子或種苗，俾應災後需要即時復耕。
農糧署呼籲農友，確實遵守施藥安全採收期規定，以確保農作物安全；並於雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。
(中時)
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