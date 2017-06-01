上海無人機玩家 僅1％有執照
據《勞動報》報道，無人機被認為是未來最有前景、發展最快的行業之一，然而自今年上半年以來，卻因「黑飛」、干擾民航班機起降等問題進入大眾視野。中國民航局開始對質量在250克以上的無人機實行實名登註冊。
記者調查發現，目前上海擁有資質的無人機玩家僅占1%，而培訓費用高昂，平均2萬元人民幣左右，成為了大多數玩家的主要顧慮。
消費級無人機資深玩家的顧翼表示，「飛手」必須取得駕照、飛之前必須取得飛行空域的審批，且不能在機場的淨空保護區內飛。
據了解，目前大陸認證的無人機資質共有兩種。，一種由民航局授權給中國航空器擁有者及駕駛員協會（AOPA），再由AOPA認證一些培訓機搆，考核和頒證由AOPA統一進行；另一種是由中國航空運動協會（ASFC）授權給一些公司進行培訓，最后由ASFC來頒發的航空模型飛行員執照。
(旺報)
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