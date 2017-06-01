老四川頒50萬獎學金 獎勵三信家商建教生
三信家商與知名連鎖火鍋店「老四川」產學合作邁入第10年，員工不少是三信畢業生，老四川董娘陳淑萍，日前帶著50萬元支票，獎助三信家商在老四川實習的建教生，尤其給予弱勢學生每學期1萬元獎助金，讓他們無後顧之憂在老四川學習。
陳淑萍致詞時提及，每次在店裡看到三信家商孩子，兢兢業業為了自己及家庭的未來努力著，心裡就有無比的感動，「這群孩子也就像我的孩子一樣，所以在職場上我都要他們稱呼我『淑萍姐』，我們就是家人。」
她頒完獎學金後，也特別致贈與其他12位CEO共同著作的《傳承‧承傳》一書給學生，更在每本書裡簽名，寫下勵志小語，鼓勵同學們認真向上。
書中也提到一些建教生成功的故事，例如台北南京店店長林宥仁，便是從建教生一路升遷，年僅26歲的他已成為店長，老四川也給予百萬年薪及公司配股回饋，顯示該公司對建教生的肯定。
陳淑萍並承諾，未來會持續獎助弱勢學生，也會優先聘用三信畢業的建教生，協助落實三信家商建教班目標「畢業即就業，畢業即領30K不是夢」。
三信家商校長林岑表示，由衷佩服老四川的企業家精神，是「取之於社會，用之於社會」的最佳典範。
(中時)
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