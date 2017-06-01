天然氣明再漲近3％ 家庭月多付13元

家用瓦斯再漲！中油宣布自明日起調漲天然氣價格近3%，每度調漲0.28元，家庭用戶每月氣價增加9到13元。至於家用桶裝瓦斯因變動不大，暫時不調整。

反映國際原油價格變動，天然氣今年已經是第四度漲價，中油6月調漲2.99%， 以目前全台家庭用平均用量每月在30至45度之間，每月因此增加9元至13元。

至於6月份家用液化石油氣、車用液化石油，雖因海運費下跌及新台幣升值，照氣價公式每公斤本有調降0.2元空間，但因未達最少調價金額0.25元門檻，所以本月不調整。

(中時)