長澤雅美將死會？傳後天閃嫁《你的名字》主唱

長澤雅美曾與男友野田洋次郎(左)同台。(取自日網)

擁有傲人F奶上圍與天使臉孔的29歲日本女星長澤雅美去年為賣座動畫片《你的名字》配音，因而邂逅演唱主題曲的樂團「RADWIMPS」主唱野田洋次郎，還被拍到兩人約會鐵證。現在更傳出小倆口即可能在6月3日，也就是長澤雅美30歲生日當天宣布閃婚消息。

長澤雅美演出新片《散歩侵略者》入圍本屆坎城影展的「一種觀點」單元，據日媒《週刊實話》報導，劇組今年4月份確定前往坎城時，一度擔心長澤雅美近來私生活上有大動作，有辦法去坎城嗎？隨後就傳出了長澤雅美極可能閃婚的消息。

其實長澤雅美本身就是男友樂團的鐵粉，加上野田洋次郎與吉高由里子分手後大受打擊，為了填補內心空虛，也希望盡早與長澤雅美結婚，今年初甚至為了長澤雅美，特地大動作否認與前田敦子交往，因此一位演藝圈事務所幹部就稱：「野田洋次郎的確對雅美相當著迷，閃婚也非不可能。」

(中時電子報)