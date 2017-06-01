紙箱做人行道模板 公所澄清：是環保工法
花蓮市花崗路近日進行人行道改善工程，採用「透水混凝土底板」的生態工法，施工時間以「紙箱」作為模板間隔，引來熱心民眾關切，質疑施工單位偷工減料，連人行道也不放過，施工單位急澄清，採用環保工法，這是會呼吸的步道。
花蓮市公所今年初在花蓮市中華國小周邊與商校街等處進行人行道改善工程，除採生態工法，也透過透水混凝土底板與襯體砂層等工法，讓透水功能更具成效，建設課長徐國城表示，原訂4月底完工，但因部分路段涉及私有地有變更施作位置，展延工期，預計6月底完工。
率先再年後完工的花蓮市中華國小周邊的「通學步道」，在主辦的營建署要求下，採取全台首次施作的「透水混凝土底板」的生態工法，也就是在「透水磚」與土地間，以紙板隔出方格，再填入砂石、鋪上透水磚，製成會呼吸的步道。
目前仍在施工的商校街人行步道，日前就遭熱心民眾拍下「紙板」隔板的施工照片，質疑施工單位疑似偷工減料，還有民眾留言指出，方格太大，憂心腳掌小的孩童行走會有危險等問題，也有民眾直接反嗆「一看就知道還在施工中」，要民眾別太大驚小怪。
施工單位表示，這套生態工法主打「會呼吸的步道」，讓雨水可以直接滲透到地底，不僅不會造成積水，達到絕佳的散熱功能，施工經費上較一般水泥路面再鋪設地磚，要貴上兩成左右，而施工時間也拉長，大約增加20%到30%左右，近日內也會加強周邊護欄設置，避免民眾誤闖施工地。
(中時)
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