上海禁菸場所 違規率降三成

據《勞動報》報導，今年「世界無煙日」的中國主題為「無煙·健康·發展」。《上海市公共場所控煙白皮書》報告顯示，上海從今年3月1日起實施室內全面禁煙，截至目前，法定禁煙場所違規吸煙發生率由8.5%下降為4.7%。娛樂和餐飲場所仍是控煙壓力較大的兩類場所。

數據顯示，室內全面禁煙支持率提高，禁煙場所工作人員和現場受訪人員支持室內全面禁煙的比例均在99%以上。

修正案實施前的法定禁煙場所違規吸煙發生率由8.5%下降為4.7%；修正案實施前的非法定禁煙場所違規吸煙發生率也由35.8%下降為21.0%；所有場所違規吸煙發生率由21.5%下降為14.9%，降幅30.7%。

(旺報)