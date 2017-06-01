花蓮海巡署好溫馨 6對兄弟姐妹檔齊從軍

周家三兄弟大哥周少強（右起）、三弟周少傑及率先入伍的二哥周少偉服務與同個單位，是同事也是家人。（張祈翻攝）

第一二海岸巡防總隊姐妹檔姊姊陳姿廷（後）及妹妹陳珮廷。（張祈翻攝）

海巡署東部巡防局第一二海岸巡防總隊，近兩年來陸續有6對兄弟、姐妹黨投身其中，其中周家三兄弟從小就喜歡看災害救難片，尤其對日本「海猿」系列電影特別嚮往，在二哥周少偉鼓勵下，三人陸續加入海巡行列，誓言要像電影主角守護海岸、維護海洋。

海巡署指出，目前單位內不乏全家一同從軍報國的例子，以第一二總隊為例，截至目前統計，服役於海巡署第一二總隊共有6對兄弟、姊妹檔，其中包含周家三兄弟及陳家兩姊妹，共計13人，多為募兵制招募來的新兵。

服務於花蓮的周家三兄弟，二哥周少偉率先於高中畢業後隨即投入軍旅生活，目前晉升為下士，服役於總隊部，擔任人才招募組一職，從軍的過程中多次和在外求職的大哥周少強提及軍中優渥福利制度以及穩定的生活，周少強也隨著加入志願役的行列。

而三弟周少傑於就讀高中時期就深受兩位兄長影響，高中畢業立即投身加入海巡的大家庭，三兄弟在單位中表現皆深受長官及同袍的認同，成為弟弟「下屬」的大哥周少強說，工作歸工作，並不會有包庇的好康，偶爾給弟弟照顧感覺也不錯，下了班又是好兄弟。

而另一對軍旅生活互相鼓勵的典範，則是擔任總隊人才招募中士的姊姊陳姿廷及總隊通信員下士妹妹陳珮廷，兩姐妹摒棄高學歷及社會高薪的待遇，在軍中把握受訓及進修的機會，爭取個人及部隊最高榮譽，在工作崗位上的表現不輸給男性同仁，也成為同儕間的榜樣。

(中時)