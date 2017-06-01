高雄》美髮美容材料行火警 老闆娘命危搶救中

高雄市三民區建興路樹德家商旁1家美髮美容材料行今天下午發生火警，老闆娘被燒死。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區建興路樹德家商旁1家美髮美容材料行今天下午發生火警，火勢很大。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區建興路樹德家商旁1家美髮美容材料行今天下午發生火警，火勢一發不可收拾。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區建興路樹德家商旁1家美髮美容材料行，今天下午2點10分發生火警，警消據報出動人車前往搶救，但因店內都是易燃物，火勢一發不可收拾，半小時後撲滅，警消在3樓儲藏室救出李姓老闆娘，已無生命跡象，送醫急救中，鄭姓老闆則在1樓樓梯口被救出，沒有受傷。

警消調查，火警現場是3樓透天、頂樓加蓋鐵皮建物，2、3樓起火燃燒，2樓神龕、客廳、廚、3樓臥室、儲藏室均付之一炬。

大隊長陳明桐率大昌、十全、新興等分隊及特搜中隊共13車34人前往搶救，現場共救出2人，屋主意識清楚，人沒受傷，於1樓樓梯口救出，由救護車送醫觀察；而屋主的妻子（51歲）於3樓儲藏室救出時已無呼吸心跳，送高醫仍急救中；火勢於2點26分控制，2時點38分撲滅。

(中時)