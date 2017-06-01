能高越嶺古道西段落石坍方　建議高繞通過

能高越嶺古道西段因大雨落石坍方，南投林管處設立告示警告登山客加速通過。（圖／南投林管處提供）

能高越嶺古道西段因大雨落石坍方，南投林管處建議山友高繞通過。（圖／南投林管處提供）

國內的熱門登山路線能高越嶺古道因連日大雨，西段步道出現坍方落石的跡象，南投林管處為預防意外，封閉主路線，並建議山友改走高繞路線。

能高越嶺古道是國內熱門的登山路線，從屯原登山口入山後，經雲海保線所、天池保線所至「光被八表」紀念碑的西線路段因為路況不錯，可通行自行車，屬於初階的高山百岳路線，但近日經常下午後雷陣雨，部分路段出現落石坍方的現象，登山客上山要特別注意。

南投林管處指出，因山區氣候不穩定，致沿途舊崩坍地有落石現象，以屯原登山口至1公里處落石情況較為嚴重，為確保安全，暫時封閉前段主線改開放高遶路線通行，全長約增加1.5公里，步行時間約增加2小時，雖然較耗時，但是相對安全。

南投林區管理處表示，除目前主線前段封閉改開放高遶路線通行外，中央氣象局近日也發布豪雨特報，特別提醒登山遊客於豪雨期間應儘量避免山區活動，出門前應注意山區氣象及南投林管處網站公告訊息，在山區切勿於崩坍地及附近停留，應儘速通過，以維自身安全。有關「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」相關訊息，公告於天池山莊網站，請登山遊客持續注意。

(中時)