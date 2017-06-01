全新編創《Salute》許芳宜9月兩廳院演出

國家文藝獎得主、舞蹈家許芳宜（右二）全新編創作品《Salute》將於九月在兩廳院演出， 許芳宜向所有表演藝術者致敬，也向自己的身體致敬，感謝身體陪伴自己的舞蹈人生。（季志翔攝）

國家文藝獎得主、舞蹈家許芳宜全新編創作品《Salute》將於九月在兩廳院演出， 許芳宜向所有表演藝術者致敬，也向自己的身體致敬，感謝身體陪伴自己的舞蹈人生。

(中時)