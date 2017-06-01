921災民回家遙遙無期 中市尚有20處未完成重建
921震災將屆滿18年，迄今尚有20餘處，2千多戶散居各地未完成重建！台中市議員張芬郁1日為民請命，抨擊受災戶散居各地，重返家園的希望落空，每年卻還要繳交地價稅和貸款！除非修改法令，否則無法解套？對災民充滿不公不義，回家的路遙遙無期。
都發局長王俊傑表示，因重建條例已失效，相關法規回歸公寓大廈管理條例，此條例在非都市計畫區又行不通，導致重建困難；目前案子遇到的狀況都是大社區倒塌，進行重建的要求是以整個社區當母體，整合上相當困難，都發局將與中央協商。
張芬郁指出，尚未完成重建20處震災倒塌集合式大樓，其中6案正在推動辦理中，14案則為靜止案件；推動辦理中案件，還有可能完成，靜止案件，則是機會不大，重建遙遙無期。無法重建原因，多數是住戶無法達成共識，另有財務糾紛、產權糾紛、工程爭議等問題。
張芬郁、張雅旻、邱素貞說，林佳龍市長任內完成霧峰中正大樓1案重建，東勢區東安里本街、霧峰區瑞士花園社區等2案，已興建完成，尚未成果備查，十分值得肯定；尚未完成重建的20處震災倒塌大樓，除非修改法令，否則無法解套，對災民實在是不公不義。
王俊傑強調，目前案子遇到的狀況都是大社區倒塌，都發局將與中央協商，請求在集合住宅住戶比例上提供較大彈性，在整合上會比較容易；另一方面是請中央政府再撥重建基金，先重建再逐一處理房舍問題，應該是比較可行的方向，讓災民可重回家園！
(中時)
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