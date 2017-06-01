竹南鎮立游泳池 公所發優惠票

苗栗縣竹南鎮立游泳池將於11日正式對外開放營運。（黎薇攝）

歷經多次招標的苗栗縣竹南鎮立游泳池將於11日正式對外開放營運，得標廠商設定全票150元、半票100元，因價格過高引起鎮民反彈，鎮公所爭取鎮民福利，將發放由公所印製的鎮民優惠票，每戶10張，憑優惠票可以享全票100元、半票50元優惠，補償鎮民半年來的等待。

竹南鎮民引頸期盼的竹南鎮立游泳池，終於趕在暑假前開放了，鎮公所表示，得標廠商近期正整修館內各項設備，將於11日對外開放營運，營運時間為上午6點至晚上9點，全票150元、半票100元、學生票120元，竹南鎮民憑證件另有8折優惠，65歲以上竹南鎮民鎮公所還享年度會員卡每卡3000元補助，鼓勵長者游泳保健康。

對於鎮民反應全票150元，票價偏高，鎮公所印製鎮民游泳優惠票，每戶10張優惠票，鎮民可憑優惠票享全票100元、半票50元優惠。

鎮長康世明表示，鎮立游泳池經過6個月休館以及數次流標重新營運，為了鼓勵鎮民重回游泳館運動，除了提供鎮民優惠外，也督促廠商做好設備清潔維護及安全。

得標廠商陸續將部分設備更新，讓泳客能有更舒適運動休憩場域，館內主池深度1.5米是標準50米教學競技館，另有兒童戲水池、SPA池、烤箱三溫暖和冰池，適合全家老少清涼一夏。

(中時)