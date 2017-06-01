自撞失蹤女子找到了！ 陳屍橋下野溪出海口

高女的遺體在出海口被發現，已經死亡多時。(黃力勉翻攝)

高女的遺體在出海口被發現，已經死亡多時。(黃力勉翻攝)

高女騎乘的機車撞上橋頭，人則失去蹤影。(黃力勉翻攝)

30日晚間騎乘機車自撞，隨後下落不明的高姓女子，今天下午警方發動義警民防擴大搜索後，在車禍現場下方的野溪出海口找到高女，不過高女已經死亡多時。

高女在前天撞上入船橋頭後，還曾致電友人表示自己發生車禍，但不知道在哪裡，隨後電話就斷訊，親友在臉書發文協尋，警消在事發現場搜索未果，高女行蹤成謎。

今天下午義警擴大搜索，在事故現場的下方野溪，拓展500公尺的範圍仔細尋找，在野溪中發現有載浮載沉的物體，經前往查看證實是一名女子，已經死亡多時，經家屬確認後，確定是失蹤2天的高女。

警方表示，針對高女的死因，將會報請檢察官相驗。

(中時)