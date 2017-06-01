西南氣流加滯留鋒面 全台21縣市豪大雨特報

氣象局對全台21縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾務必小心。（本報資料照片／郭吉銓攝）

氣象局對21縣市發布大雨特報。（圖片來源：氣象局）

受到西南氣流及滯留鋒面影響，今日下午至明日台灣中南部地區有局部大雨或豪雨發生，明日北部、東北部地區及東部、東南部山區、澎湖、馬祖亦將有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局下午對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報，對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣發布大雨特報。

此外，西南氣流影響，基隆北海岸、台灣西半部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區並有較大風浪，提醒民眾多加注意。

(中時)