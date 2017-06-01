東海岸不美麗 藝術家有話想說
「站在土地上，才知道家鄉已經變得不美麗」，花蓮阿美族藝術家撒部‧噶照，近年與一對子女深入部落，認識從小生長的土地，卻發現東部海岸線、森林裡，都跟自己小時候看到的不一樣，他透過木雕表達自己的想法，同時喚醒民眾對環保的重視。
撒部‧噶照說，有了小孩後，就想讓他們在自己的環境生活，認識文化、瞭解土地，但過程中卻發現，記憶中的部落很多植物都不見，根本採集不到，大家口中的美麗東海岸，也出現不少浮球、漁網及保麗龍等垃圾，與他印象中的部落相差甚遠。
他隨手將撿來的廢棄漁網及浮球，創作名為「日出時」的作品，藉此傳達現在的東海岸因為垃圾太多，已失去原有的美麗，希望大家能尊重土地，留給下一代乾淨的環境。
另一個作品「月亮說」，是描述部落耆老以往總透過月亮圓缺，判斷何時會有魚苗現縱，但現在年輕人寧願待在岸邊數日等候，而遺忘這老人家留下來的古老智慧，還有外來漁船一次就將魚貨一網打盡，這樣過度捕撈，也造成生態枯竭，魚蝦都變少了。
撒部‧噶照強調，這系列作品是想喚起人類對環境的反思，我們在享受大自然給的空間時，應該尊重原本就有的東西，讓下一代能保有繼續享受的權利。
(中時)
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