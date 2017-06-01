南投仁愛警盤查 逮到逃逸外勞非法狩獵

仁愛警方查獲非法狩獵，並起出兩隻山羌贓物。（圖／警方提供）

仁愛鄉警方查獲外勞非法狩獵，並起出兩把改造獵槍。（圖／警方提供）

南投縣政府警察局仁愛分局偵查隊於今(1)日凌晨1時許，由隊長吳錫宜率偵查佐石金水、警員曾嗣翰及榮興所所長徐木淋、警員卓孝儒等5人執行巡邏埋伏勤務時，在仁愛鄉榮興村臺八線公路102公里處，發現1部形跡可疑的機車，即上前盤查查獲印尼籍行方不明外勞2名(歐南、黑理)，並在機車上起出土造長槍2枝及山羌2隻，全案於今日警訊後，以違反槍砲條例及野生動物保育法移送南投地方法院檢察署偵辦。

仁愛分局偵查隊及榮興派出所員警，昨晚執行巡邏埋伏勤務時，在仁愛鄉榮興村臺八線公路102公里處，發現1部機車逗留路邊遲遲不離開，且發出強力光束照射路旁樹林，員警懷疑可能是非法打獵，隨即上前盤查，結果在機車籃子內查獲山羌2隻及機車側旁起出土造長槍2枝、工業用底火2批及鋼珠2批，並將行方不明外勞2人(歐南、黑理)帶回分局偵訊。

警方初步調查，該2人在南投縣仁愛鄉梨山地區工作，昨晚入夜後，駕車從梨山出發，沿台8線公路狩獵，但其車行經臺8線公路102公里處時，經仁愛分局埋伏員警查獲。針對土造獵槍的來源，在警訊時供稱，是向一名泰國籍外勞以新臺幣4000元購得，平時做為打獵之用，全案警訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法移送南投地檢署偵辦。

(中時)