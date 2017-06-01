伍茲被捕影片公布 說話緩慢口齒不清
美國媒體今(1日)取得伍茲5月29日被捕畫面，影片中伍茲說話緩慢、口齒不清，走起路也搖搖晃晃，被戴上手銙。
佛羅里達州朱比特警方，提供媒體當天警車拍錄影機攝到的畫面，法新社與CNN新聞網報導指出，伍茲當天無法綁鞋帶，作直線走路測試也是的搖搖晃晃。但警方在伍茲事件報告指出，雖然他說話緩慢不清，但十分配合。
伍茲是29日淩晨2時49分被帶到拘留所，上午7時18分被送進監獄，10時50分釋送。被發現時他睡在座車BENZ上，停在道路右側車道，右方向燈閃著，引擎未熄火，但駕駛座兩個輪胎都已扁平，前後保險桿有損壞。
伍茲後發出聲明指出，他被捕不是因為酒駕，而是吃了處方藥，包括兩顆止痛藥。事實上，他當天酒測的值確實是「0」，並無酒精反應。
伍茲當天被捕雖沒酒駕，但包包裡卻被搜出紐約北部1家賭場會員卡，意外查出他也愛賭，曾被爆出在拉斯維加路斯2.5萬美元玩21點。
(中時電子報)
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