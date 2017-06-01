稱未接受治療輔導 性侵犯再入牢籠
28歲韓姓男子，2009年在網路結交一未成年少女，韓男以遊玩為由，將少女帶回住家趁機性侵得逞，落網後被判決6個月徒刑定讞。
韓男在2011年10月刑滿出獄後，開始接受治療輔導，但去年起，韓男即無故未接受輔導治療課程而遭到法院通緝，松山警分局昨策動家屬要韓男出來面對，韓男在妻小陪同下到案，訊後，被押解法院歸案。
韓男供稱，他是因為後來結婚生子，為了養家活口四處打零工，實在是因工作與治療輔導時間有所衝突，才未依規定向醫療處所報到治療。警方呼籲性犯罪加害人，應依規定定期向醫療機構報到，配合治療，若規避或無故不報到接受治療者，將再遭通緝。
(中時)
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