直男最愛女神出爐 竟是49歲的「她」

「直男最愛女神票選」，高圓圓、王祖賢、朱茵分別是二、三、四名。(圖／翻攝自新浪娛樂)

冠軍是49歲性感女星邱淑貞。(圖／翻攝自新浪娛樂)

「虎撲體育論壇」去年舉辦女神評選，四大女神分別是賈靜雯、高圓圓、林志玲、張梓琳，今年是第二屆，經過幾輪廝殺後，最後由49歲性感女星邱淑貞奪下冠軍。

「直男最愛女神票選」今年是第二屆，總共有128位大陸、台灣、港澳、日本、韓國等地女星，最後由邱淑貞擊敗高圓圓勝出，王祖賢第三、朱茵第四，有趣的是，這次前四名都是資深女神，所以在直男心中，不是以年齡來取決。

不過評選方式採取單循環賽制，因此最後的冠軍得主，除了要有「實力」，也與抽籤分組的「籤運」有很大關係。

(中時電子報)