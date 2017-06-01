早餐愛吃麵包、蛋餅 當心便秘又易怒
上班族便祕又易怒，原來竟和早餐有關！國內最新調查顯示，全台有便祕的上班族，逾5成會情緒易怒，調查更指出，主因之一是早餐「纖維不足」，多為麵包、蛋餅等精緻澱粉。醫師提醒，腸道內含有神經細胞，便秘會提高憂鬱和焦慮機率，早餐應多吃高纖蔬果、平時多喝水、養成固定排便習慣，均有助於排便。
該項「便秘與情緒表現」問卷，針對全台1311名、25歲以上的上班族進行調查，只要排便頻率為四天以上才排一次、排便時要出很多力氣、或一周內超過一次排出硬球狀糞便，便屬於便秘，同時評估便秘者近一周內的情緒表現。
調查發現，超過5成的上班族鬧便秘，且便祕者當中，高達33.3％有憂鬱傾向，較無便秘者高出17.6％，更有25.6％便秘者有中度、重度的情緒困擾。
中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，近期國外有許多期刊與研究，指出便秘會提高焦慮、憂鬱情緒，主因之一是腸道含有大量神經細胞，「可稱為人體第二個大腦」，一旦腸道健康出問題，將影響人體情緒反應，此調查結果也證實該論點。
台灣營養基金會執行長吳映蓉補充，腸道如果壞菌多，恐因神經傳導物質的分泌異常而讓情緒出現起伏，導致又便祕、又焦慮，生理心理健康都出狀況。她強調，便祕又易怒的上班族，有近4成不吃早餐、5成早餐內容太精緻，故「早餐要吃、更要吃得健康」。
陳欣湄說，想要避免排便，可從4點著手：養成定時排便習慣，當中更以起床、吃早餐後的時間最為關鍵，起床便應立刻喝水、吃早餐來刺激腸胃蠕動，以及喚醒身體來迎接新的一天；早餐內容則應多攝取膳食纖維，像是蔬菜、水果、高纖麥麩等，減少蛋餅、麵包等精緻澱粉的份量；每天喝自己體重（換算成公克）30倍的水，亦即80公斤者、每天喝2400c.c.以上的水；維持運動習慣，或以肚臍為中心，用手指順時鐘的按摩，刺激腸胃蠕動。
(中時)
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