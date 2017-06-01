草屯療養院公布10年來毒品鑑驗成果

▲新興毒品大變身，中部毒品專責檢驗的署立草屯療養院籲請民眾注意新興毒品發展，切勿好奇試用，走上不歸路。（楊樹煌攝）

▲草療藥物鑑驗實驗室主任張勝皇指新興毒品日新月異，推陳出新，該院已鑑識出近300餘種成分毒品，民眾宜謹慎。（楊樹煌攝）

▲新興毒品變身，轉化成各式各樣的咖啡、茶等飲料包的食品化包裝呈現。（楊樹煌攝）

▲新興毒品除轉化成咖啡、茶等飲料包，並有轉化為糖果及梅片等食品形態。（楊樹煌攝）

新興毒品日新月異，常以咖啡包、茶包、飲料、糖果、果凍等食品化包裝形態流通，因而降低民眾的戒心而誤食，防不勝防；署立草屯療養院今〈1〉日公佈10年來毒品鑑驗成果與新興毒品的發展，籲請民眾注意毒品的演變，以免身心健康遭受危害，甚至引發不可收捨的傷害後果。

草屯療養院的毒品鑑驗實驗室，是目前衛生福利部所屬醫院唯一的毒品鑑驗實驗室，辦理毒品鑑驗業務已滿10年，辦理毒品鑑驗成果及讓新興毒品現形，就是要讓民眾了解毒品的不斷演變，而減少毒品危害。

草屯療養院成癮治療科主任林滄耀表示，近年來各類毒品推陳出新，並以食品化包裝，真的很容易讓民眾降低戒心，而低估毒品的危害性，造成年輕族群的藥物濫用。

林滄耀主任表示，過去毒品「證物」，外觀多呈結晶、粉末、藥錠形狀，檢出結果大多為甲基安非他命、K他命、海洛因、搖頭丸等成分；但近年來，毒品已由傳統外觀，進化為食品包裝形態，如咖啡包等飲料包裝或是糖果、梅片等，成分也愈趨複雜，增加誤用機會，嚴重影響身心健康，不得不謹慎防範。

草療藥物鑑驗實驗室主任張勝皇表示，以近來流行的新興毒品卡西酮類為例，毒販將化學程式加工改一下，就成為1種新興毒品。鑑驗也發現，同1證物中往往檢驗出3-4種新興毒品，有時甚至多達10幾種，毒品列管速度常趕不上濫用流行程度，且因新興毒品添加物複雜化，增加毒品鑑識的困難度。

草屯療養院長簡以嘉表示，草療是中部地區毒品專責檢驗單位，目前該院已鑑識出近300餘種成分毒品，該院願積極為社會治安盡到把關責任，但是毒品進化與包裝推陳出新，籲請民眾要堅持向毒品說不，並切勿食用來路不明飲料、糖果，甚至為紓解情緒，好奇嚐試，走上不歸路。

(中時)