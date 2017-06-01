MLB》五月天大爆發 1060轟史上次高
五月是屬於全壘打的月份？大聯盟今年五月以太空人vs.雙城的單場9轟畫下句點，31天下來共出現1060支全壘打，距離史上單月最高紀錄、2000年五月的1069轟，只差了9支而已。
大聯盟經歷過「類固醇年代」的全壘打高峰，先後出現馬奎爾（Mark McGwire）、邦茲（Barry Bonds）等空前但也有爭議的單季全壘打新猷，卻也隨著當局大力查緝禁藥，讓棒壇逐漸回到投手年代。不過打者今年風雲再起，在五月的煙火秀之前，今年四月出現863轟，也是史上三／四月次高紀錄。
在本月的1060轟當中，貢獻最多的球隊頗令人意外，竟是過去以速度著稱的光芒隊，52轟為大聯盟30隊之最。個人方面，馬林魚布爾（Justin Bour）今對費城人敲出雙響炮，本月12轟為全大聯盟最多。
至於本月最多轟的球場是雙城的標靶球場（66轟），也跌破大家眼鏡，甚至比第2多的太空人美粒果球場多了16支。
其實標靶球場在2010年啟用時，被認為是「打者墳場」，依照「大聯盟球場全壘打指數」（MLB Park HR Factors），標靶球場2013年還是第4難打全壘打的球場。
然而標靶球場的全壘打牆距離還短於大聯盟平均，主要是7公尺高的右外野全壘打牆，成為左打者的障礙。2014年起標靶球場的全壘打指數已經擠入前半，本季迄今更是破天荒的排名第6，僅次於響尾蛇、洋基、印地安人、費城人與道奇的主場。
(中時電子報)
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