持金屬彈丸槍亂掃射 兩人被起訴
陳姓、張姓男子持有數把可發現金屬彈丸的「玩具槍」，行徑卻十分囂張，去年6至10月間，在路上遇有超車、或看對方不順眼時就隨意開槍，造成對方驚嚇、車子損壞。遇債務人上門討債，反持槍脅迫對方交出本票等，涉嫌犯下7起案件。台中地檢署偵結，依強盜、槍砲、恐嚇等罪嫌起訴。
起訴書指出，去年6月1日陳男搭乘不詳姓名友人汽車，行經漢口路、榮華路口遇超車，陳竟拿出槍械就朝該車連續發射金屬彈丸，造成許姓駕駛左手臂瘀傷，車子保險桿凹陷、車門凹陷。
隔月5日，陳男開車載張男，在北屯區軍功路上，無理由對一部小客車開槍，造成王姓駕駛驚嚇及車門凹陷。之後，「彈丸槍二人組」又連續朝蔣姓、林姓駕駛射擊，原因僅是看對方不順眼。
陳男車子於9月1日送廠維修，因維修費與許姓業者起爭執，當晚又與張男各持一把槍折返修車廠，朝許姓老闆放在廠外的汽車掃射金屬彈丸，造成車子玻璃破裂。之後，又在74號快速道路上，肆意朝吳姓駕駛的汽車開槍，造成其擋風玻璃、晴雨窗破裂；相隔數小時，又在北屯區東山路朝林姓駕駛小客車開槍，打中其門把。
另外，陳男因向擔任超商店員的吳姓友人借款3萬元，約定1個月還錢，還簽了一張本票，但陳男拖延2個月仍未歸還，吳男上門討債未遇到陳男，陳男知道後竟持槍找上對方，以槍指著他的頭，張男也在一旁助陣，脅迫其交出本票。
(中時)
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