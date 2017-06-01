雙城論壇延期？陸委會：不應受政治因素干擾

台北市與上海市的雙城論壇，原定六月底舉行，1日傳出或因兩岸近期對抗事件，將延至七月再舉行。陸委會1日對此表示，對城市交流採取正面態度，不應受到政治因素干擾，才有助於雙方加強理解。

陸委會發言人邱垂正1日針對雙城論壇表示，台北市政府已經對外說明仍由雙方幕僚溝東中，陸委會也會持續關注，雙城論壇相關情形，陸委會會跟北市府保持密切聯繫 也會提供台北市政府必要協助。

邱垂正表示，本會對於城市交流一向採取正面態度，並認為兩岸城市良性互動，有助彼此了解，增進兩岸城市經貿文化觀光教育等市政發展。「兩岸城市交流不應該受到政治因素干擾，和兩岸情勢影響，才有助雙方加強理解」。

邱垂正也呼籲陸方，重視兩岸城市交流對兩岸關係永續發展的重要性。

(旺報)