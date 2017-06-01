丁松筠神父在台奉獻半世紀 慈濟：感恩與不捨
在台奉獻半世紀的丁松筠神父，昨日(5/31)因心臟病發蒙主恩召。丁神父把台灣當成第二故鄉，在台灣發生921震災後即踏進災區膚慰孩童，更走訪慈濟「希望工程」學校。慈濟基金會指出，證嚴法師對於丁神父的逝世表達不捨，並感恩神父長期投入社會奉獻、為人群服務。
慈濟基金會指出，為感念丁松筠神父對台灣的付出及對慈濟的協助與指導，特於6月1日早上，由北區慈濟志工、慈濟人文志業代表慈濟基金會，出席丁松筠神父的告別式，對於丁松筠神父為台灣的付出，表達感恩與致意。
慈濟基金會指出，丁松筠神父曾在台灣發生921大地震災後，帶著吉他踏進災區，用歌聲膚慰人心，走訪慈濟希望工程學校，關懷孩童生活狀況及傳遞生命教育，並接受大愛電視台「希望工程」節目專訪，之後更主持大愛電視台《孝孝青春》節目，也接受過數次採訪及公益講座。
2013年丁松筠神父接受大愛台專訪表示：「您選擇的故事可以傳給大家一個正面的觀念，希望一方面讓大家開心、有興趣，另一方面讓大家覺得沒有浪費生命。」
證嚴法師也數次讚揚丁松筠神父以行動發揮天主教的大愛，跨越宗教、語言，投入社會奉獻、為人群服務。
慈濟基金會表示，半世紀以來，丁松筠神父致力於傳播、教育等志業，發揮媒體的善效應，畢生以信德的順服和堅定的信仰，從事公益、關懷弱勢志業。丁神父發揮天主教的大愛情懷，用堅定的信仰向所有人見證天主的愛與生命的可貴，傳達真善美的精神與價值讓人感動。
(中時)
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