二水農村 化身大葉大學休閒系教室
二水鄉農村化身大葉休閒事業管理學系的教室，36名學生每人只帶著50元今天起展開2天1夜的「無銀小旅行」，他們跟著在地農民鋤草、採收茄子與種玉米，用勞力換取晚餐與宵夜，雖然汗流浹背，學生們都說「收穫特別多 」。
這堂「社區小旅行」課程，是由大葉休閒系助理教授林擎天指導，規定參加學生只能攜帶購買來回火車票的50元，白天工作時，手機必須集中保管，到了晚上才會發還。
學生們分成6組跟著二水農會總幹事蔡文琳、鼻仔頭休閒農業區主任許漢源與農民一起工作 種玉米、拆除廢棄的番茄棚架、整地、芭樂套帶、仙草園田間栽培、火龍果除芽與撿捨蝸牛 ，大家還蹲在「田岸邊」吃便當，體驗早期吃著「割稻仔飯」的農村生活。
賴薏雯來自台北市，在都市從小沒有接觸過農地，拿鋤頭是頭一回。跟著蔡文琳拿鋤頭鋤草，她說，真的蠻累的。
李盟智說，要他遠離手機和冷氣房下田工作 ，聽起來好像很不可思議，這次「無銀小旅行」是難得的經驗。更說，實際體驗才知道農民的辛苦、食物得來不易，也才深入認識在地農業。
郭將霖表是第2次選修「社區小旅行」課程，他說，畢業前可以認識在地農業，非常有意義，希望畢業後創業，可以將休閒與農業做結合。
(中時)
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