子宮肌瘤直徑16公分 護理師經血量大嚴重貧血

36歲蕭護理師，長期經血量過多卻因工作忙碌忽視，後來甚至每天出血才就醫。醫師表示，蕭護士就診時臉色相當蒼白，貧血狀況相當嚴重，超音波檢查竟發現肌瘤已大到直徑16公分，建議先服藥控制，同時調養身體後再開刀，經使用新型口服藥兩個月、子宮肌瘤縮小後，進行手術將肌瘤順利切除。

亞洲大學附屬醫院婦產部洪滿榮部主任指出，子宮肌瘤是婦科門診中最常見的一種良性腫瘤，好發於30～45歲，根據統計約25％的婦女患有子宮肌瘤，也就是每4人當中就有1人罹患，其中約75％患者幾乎沒有症狀，但其餘25％患者常伴隨月經經血過多、經痛、腹脹、腹痛、頻尿等困擾，不僅患者生活品質降低，也可能導致不孕或流產。

台北榮總婦女醫學部主治洪煥程表示，在台灣患有子宮肌瘤人數將近36萬人，治療方式可分為手術及藥物治療兩種，手術包括子宮肌瘤切除或子宮切除，但多數患者對子宮的保留意願相對較高，也考量手術會造成子宮受損或器官沾黏影響，因此臨床上以使用非侵入性的藥物治療者較多。

傳統上藥物的治療多著重於女性荷爾蒙的抑制，以控制症狀為主，像是收縮止血藥、非類固醇的止痛藥、黃體素藥物及避孕藥等，這類藥物缺點為僅限於短期內症狀切斷，一旦停止藥物則症狀會立即恢復，且可能產生噁心嘔吐、疲倦嗜睡、增胖等副作用，治標不治本。

洪煥程指出，新型口服藥物，屬黃體素受體調節劑的機轉，經由結合體內黃體素接受器以調控荷爾蒙連鎖反應，能使月經暫時停止，緩解出血過多、改善貧血及易疲累狀況，甚至可抑制子宮肌瘤細胞新生，進一步使細胞壞死達到讓肌瘤萎縮的效果。但健保不給付，需自費，一個月約需4000元。

(中時)