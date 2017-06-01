無人機送甜甜圈到家 快遞新趨勢

一盒各種口味的甜甜圈。(圖/美聯社)

美國今日舉辦國定假日「甜甜圈日」慶祝活動，科羅拉多州丹佛市LaMar's Donuts甜甜圈專賣店，舉行了一項特別的快遞活動，以無人機遙控運送甜甜圈給丹佛市長漢考克(Michael Hancock)，礙於現行規定，漢考克還必須親自走出市政廳領取甜甜圈，因為無人機送貨時，不可以飛離遙控者的視線。過去，達美樂創下首家無人機外送披薩先例，未來美國將有無人機快遞甜甜圈到家的服務，預估無人機送貨到府，很快就會成為未來的新趨勢！

《ABC新聞》報導，LaMar's Donuts甜甜圈專賣店最近聘僱一家位於德州首府奧斯丁(Austin)的無人機派遣公司，專門為他們家的甜甜圈快遞到消費者手上，這家無人機派遣公司使用遙控無人機，運送幾個街區以內的送貨地址。因為目前依照美國聯邦航空管理局( Federal Aviation Administration )規定，商業用無人機的飛行距離不可以超越無人機駕駛員的視線以外，因此能夠合法運送的範圍很小。

美國航空管理局官員表示，他們正在制定新的聯邦規範，加強管理商業無人機如何在人口密集的都會區順暢運作，未來的新規範除了規定無人機的大小、高度以外，也會詳細規定距離機場的安全範圍，讓商業無人機可以順利、安全地在都會區裡運送貨物。

無人機派遣公司執行長邦內(Chris Bonnet)表示，他們將會盡力遵守相關規範，因為目前無人機能夠快遞送貨的範圍非常非常小，接到的訂單都是短程居多，起飛地點大多選擇在丹佛市區大樓或警局、消防局的停車場，和人行道附近的空曠巷弄等等，相當安全，降落地則有派遣公司團隊負責先接收甜甜圈禮盒。

不只無人機派遣公司成功運送包裹，亞馬遜公司也開始積極加入無人機運送業務的行列，內華達州雷諾市的一家無人機製造商去年也開始承接7-11的運送業務，還有達美樂公司創下最早的無人機外送披薩，快遞甜甜圈將成為丹佛市未來的最新趨勢。

去年紐西蘭達美樂(Domino's Pizza)和無人機新創公司Flirtey 合作，推出以無人機外送披薩的服務，創下全球首例。(圖/Shutterstock)

丹佛市長漢考克(Michael Hancock)說，不只是商業無人機，未來就連無人駕駛的自駕車，都將成為未來新的運輸或代步工具，讓我們的社會越來越有效率，也更加便利。

每年六月第一個星期五是美國國定假日的「甜甜圈日」，無人機快遞甜甜圈是這個國定假日的活動之一，活動起源是第一次世界大戰時期，救世軍的志工為前線打仗的軍人送上美味的甜甜圈，鼓舞士氣而來。

(中時電子報)