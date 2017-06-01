樂陞案 許金龍兄判賠472萬
日商百尺竿頭併購樂陞科投破局案，因樂陞股價持續暴跌，債權人展開追償行動，環華證券金融公司，針對前樂陞董事長許金龍的胞兄、樂陞前監察人許飛龍提告請求清償債務，台北地方法院今(1) 日，判決許飛龍應給付472萬7050元，本案可上訴。
環華證券金融公司提告主張，環華與許飛龍之間有簽訂有價證券擔保放款契約，由環華放款給許運用資金。許飛龍開戶後，陸續用樂陞的股票作擔保品並設質給環華，申請融資1434萬3000元。
環華指出，依契約若整戶擔保維持率不足，許飛龍應補繳差額；未補繳的話，環華則可處分擔保品及抵繳證券處分，如果不足清償，得依法追償。
由於去年爆發百尺竿頭收購樂陞違約不交割事件，樂陞股價持續無量下跌數日，從去年10月4日起，股票變更成交易方式為全額交割，股價持續下探，到同年月14日時，每股僅剩17.30元。
由於去年10月7日開始，擔保維持率就已不足，環華陸續號人繳款通知書、存證信函通知，但許飛龍都未補繳，所以依契約處分擔保品質押的樂陞股票，扣掉抵償總處分價金971萬3528元，加上先抵充利息9萬7578元後，許飛龍還積欠472萬7050元。北院審理後，許飛龍沒有爭執，法官判他要如數給付。
(中時)
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