太萌了！白鼻心卡水溝，水汪汪眼睛求救

內埔農工校園今年兩度發生白鼻心卡在水溝中的情形，露出水汪汪的雙眼好像在求救，萌翻大家的心。（潘建志翻攝）

內埔農工校園今年兩度發生白鼻心卡在水溝中的情形，白鼻心被救出，經檢視無外傷後放生。（潘建志翻攝）

事後野保科師生合力清理排水溝。（潘建志翻攝）

屏東內埔農工校園接近中央山脈，校園時常出現野生動物，去年開始竟發現保育類的白鼻心，讓師生非常興奮。今年白鼻心再度造訪校園，還出現兩度被卡在水溝中的情形，露出水汪汪的雙眼好像在求救，萌翻大家的心，所幸在野保科師生協助下順利脫困。

今年4月底校長陳勇利巡視校園，發現行政大樓前排水道卡住1隻白鼻心，立即通報野生動物保育科師生即時搶救；5月中又在同一地點，發現2隻白鼻心卡在排水道，同樣在師生協力下救出，經檢視無外傷後放生。

野保科主任郭國偉說，去年開始校園就發現白鼻心，可見校園周邊環境愈來愈適合野生動物生活；沒想到今年竟發生白鼻心被卡在水溝，研判牠們應是沿著灌溉溝渠爬進校園，可能是校狗追逐躲進排水溝裡，因溝中未清土堆過高，才會被卡住。

今年5月底在校園旁的三地門鄉，確診出1例鼬獾帶原狂犬病的案例，目前雖未發現染病白鼻心，老師李仕琴說，帶學生執行救援前，一定要先觀察、了解動物狀況，也提醒學生過程中千萬不要和白鼻心接觸，避免感染。

內埔農工是全國唯一設有野保科的學校，學生主要學習動物傷救、飼養管理、生態資源調查等，今年師生們也陸續救援了眼球遭啄傷的黑冠麻鷺、被棄養的小斑鳩、遭捕獸夾夾傷的貓等，讓學生實際上了一課。

(中時)