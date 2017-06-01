2017和平指數美政治動盪下滑 台灣排名40

2017年的和平指數，台灣在163個國家中排名40名。(圖/visionofhumanity.org)

2017年的全球和平指數出爐，整體而言世界比去年和平，但在經過2016年總統大選後的美國，因政治動盪導致排名下滑，另外，中東地區動盪加劇排名跌更低。今年冰島蟬聯冠軍，台灣則是在進步了一名排名40，居亞太地區第6高。

全球和平指數（Global Peace Index）顯示出國家的和平程度，由總部位於雪梨的經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace）專家小組公布，該組織以國家軍費、國家因組織性衝突死亡人數、聯合國派遣人員數目等數據來決定排名，今年的前五名分別為冰島、紐西蘭、葡萄牙、奧地利、丹麥。

台灣則是在163個國家中排名40，相較去年的41進步了1名，國家的暴力成本約為430億美元(約新台幣1兆3,000億元)，居亞太第6名，前有第2名的紐西蘭、第10名的日本、第12名的澳洲、第21名的新加坡和第29名的馬來西亞，至於亞太其他國家中，南韓排名47、中國排名116和北韓的150名。

據《路透》報導，整體來說，相較於去年世界更加和平，但是仍是比10年前來的危險。今年排名下滑特別明顯的包括美國和中東地區，美國在經歷了去年的總統大選後，政治上更加動盪，從去年的103名下滑至114名，經濟與和平研究所創辦人基利亞（Steve Killelea）表示：「儘管今年的趨勢令人欣慰，但世界仍有些地方深陷衝突，包括中東衝突、美國政治動蕩、難民湧入及歐洲的恐怖主義等」。

美國的政治穩定度隨著去年川普踏入白宮的道路而下滑，社會因此而分歧，基利亞表示：「這樣龐大的政治性的對立，需要多年才能平復，它的破壞程度是顯而易見的」，他也說：「日益加劇的社會不評等、政治腐敗，以及不斷下滑的新聞自由度，都導致美國整體和平排名下滑」。

至於中東地區的國家敘利亞是163國中最後一名、伊拉克則是161名、葉門是159名，其中敘莉亞更是連續第5年都敬陪末座，該國長達6年的內戰已奪走約50萬人的性命，中東地區和世界強權又紛紛捲入這裡的戰爭，還造成了自第二次世界大戰以來最大難民潮。另外，不和平的根源還有排名133的沙烏地阿拉伯介入葉門衝突，而沙國又伊朗的敵對，讓中東情勢雪上加霜。

(中時電子報)