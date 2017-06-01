吳敦義：願在適當時機 訪陸見習近平
贏得中國國民黨主席選舉的前副總統吳敦義，日前接受港媒專訪表示，願意前往中國大陸出席國共論壇，並與中共總書記習近平對話。
吳敦義在5月20日的選舉中以超過5成得票率當選新一屆國民黨主席，據最新一期《亞洲週刊》刊登內容說道，有一種輿論盛傳：洪秀柱是最後一個「中國國民黨人」，中國國民黨的時代，隨著前主席洪秀柱步下舞台而劃下句點，北京對新任主席吳敦義兩岸政策立場始終存有疑慮。吳敦義則在專訪時，表示會堅決反對「台獨」，主張「九二共識」、「一中各表」；他提到，「一中各表」的「九二共識」不會表成「兩個中國」，也不會表成「一中一台」。
被問及是否有計畫到大陸與習近平對話時，表示就有國共論壇機制，如果今年要舉行，會在適當時間出席；他也說道「兩岸依例舉辦國共論壇，正好可以為兩岸僵局的局面開一扇窗」。
《亞洲週刊》還提到，在台灣不少人認為吳敦義「善計謀」、「太深沉」，不過他也正是現階段國民黨需要的領路人。目前必須整合黨內不同意見，以及爭取回年輕世代的支持，讓對民進黨失望的年輕人重新直持國民黨，來衝刺2018縣市長及地方選舉，再進攻2020總統大選，拿回政權。
(中時)
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