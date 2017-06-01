研究生畢業返鄉務農 用專業種出鳳梨新亮點

▲7年級的研究生李建志，返鄉種出高級鳳梨。（圖/黃文博翻攝）

7年級生李建志因家中長輩年紀漸長，研究所畢業後，即返回故鄉東山區種植鳳梨，並堅持採用對生態環境友善的方式來栽培，自封為東山阿宅並在臉書成立「東宅農產」粉絲專頁，所販售鳳梨及洋香瓜，宅配銷售量占總產量達九成以上，更獲選百大青年農民。

畢業於嘉義大學森林暨自然資源學系的李建志，體認到永續耕作的重要性，所以他返鄉種植鳳梨時，盡量降低化學農藥的使用量，因為採用友善耕作方式，所以田區中常常出現青蛙、田鼠、蜥蜴和小蛇等動物，雖然有不少的鳳梨植株被田鼠啃傷導致減產，但生態豐富的耕作環境，卻展現了農田該有的生命力，也確保了農產品的安全值。

李建志透過臉書粉絲專頁紀錄鳳梨生長情形並接受宅配訂購，消費者反應熱烈，他興奮地表示，「看到粉絲專頁中消費者購買後開心滿意的留言，是我返鄉從農最大的動力！」

農糧署南區分署長姚志旺表示，李建志種植的鳳梨新品種，即將於6月開始採收，該品種特色為果肉金黃且纖維適中，為了調整採收期程，另種植金鑽鳳梨、蜜香鳳梨及蜜世界洋香瓜等作物，頗受消費者信賴，青年返鄉從農，不僅為傳統農業帶入新觀念，也協助當地發展觀光新亮點。

(中時)